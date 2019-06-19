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إحصائية القادمين والمغادرين عبر معبر ايرز

الجمعة 21 يونيو 2019 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT


اريحا / سما /

أصدرت إدارة معبر ايرز- بيت حانون شمال قطاع غزة اليوم الجمعة، إحصائية للوفود والقادمين والمغادرين، لشهر يونيو.

وأفاد الإعلام العبري، أنّ حصيلة القادمين عبر معبر بيت حانون "ايرز" لقطاع غزة من الحالات الإنسانية والتجار والشخصيات والمؤسسات خلال شهر يونيو 2019، العدد الكلي للقادمين يوم الاربعاء الموافق 19/6/2019

قادمين:

حالات مرضية: " 73 " مريض

مرافق: " 63 " مرافق

مريض إسعاف: " 1 " مريض

مرافق: " 1 " مرافق

حالات وفاة: " 0 " حاله

مرافق حالة وفاة: " 0 " مرافق

عودة من زيارة الأسرى: " 0 " مواطن.

عودة من جسر الكرامة: " 6 " مواطنين

تجار BMC + تجار: " 454 " تاجر

شخصية " 0 "-: VIP - VP2

شخصيات ومنظمات دولية: " 29 " شخصية.

أسرى مفرج عنهم: " 0 " أسير.

صلاة أقصى: " 0 " مواطن.

العدد الكلي للقادمين

" 627 " مواطن.

#معبر ايريز

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