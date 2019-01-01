شاهد.. شاب مغربي يغامر بحياته لتصوير فيديو!

وكالات / سما /

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، مقطع فيديو يظهر شابًّا يعترض طريق القطار وهو يغني ثم يبتعد في آخر لحظة، بهدف التباهي بقدرته على المغامرة.

وأثار الفيديو استهجان مكتب السكك الحديدية في المغرب، الذي نشر بلاغًا على صفحته الرسمية جاء فيه أنه "يشجب مثل هذه الممارسات الخطيرة التي قد تترتب عليها عواقب وخيمة لكل من يتهاون في احترام قوانين السلامة المعمول بها داخل المدار السككي".

وأكد المكتب أنه "يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك اللجوء إلى القضاء للبتّ في الحادثة".

كما دعا إلى عدم الترويج لمثل هذه المقاطع "لما لها من تأثير سلبي لا سيما على الشباب".