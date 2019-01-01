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هل نشهد ولادة أول طفل في الفضاء؟

الجمعة 21 يونيو 2019 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هل نشهد ولادة أول طفل في الفضاء؟


وكالات / سما /

يخطط بعض العلماء الروس لخوض تجربة فريدة من نوعها، قد تساهم في ولادة أول طفل بشري خارج حدود الكرة الأرضية.

عن هذا الموضوع، قالت العالمة ورئيسة مختبر الفيزياء الحيوية في الأكاديمية الروسية للعلوم، إيرينا أوغنيوفا "إن العلماء الروس مستعدون لوضع أهداف تجعلهم أول من يختبر عملية ولادة طفل في الفضاء، والأمل في نجاح هذه التجربة سيمنحنا الصدارة في العديد من مجالات طب الفضاء".

وأضافت العالمة "نحن الروس كنا سباقين دوما في العديد من مجالات الفضاء، لذا نرغب في أن يكون الطفل الأول الذي سيولد في الفضاء روسيا أيضا، لكن المهمة لا تنحصر بمجرد ولادة هذا الطفل هناك، بل أن يولد سليما وبصحة جيدة. نحن نملك جميع الإمكانيات لتحقيق هذه الغاية والمنافسة في هذا المجال، ويدعمنا تفوقنا في العديد من الدراسات والأبحاث".

وأوضحت "أنه من السابق لأوانه الآن التحدث عن هذا النوع من التجارب، كون ما من أحد قام بمثلها من قبل، فهي ممكنة من وجهة نظر العلم، لكنها قد تتعارض مع بعض المبادئ الأخلاقية، لذا من الصعب التكهن بالوقت الذي سيشهد فيه العالم مثل هذا الحدث".

#ولادة #الفضاء #طفل

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