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‫ما أسباب الانتفاخ؟‬ ‫‬

الجمعة 21 يونيو 2019 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
‫ما أسباب الانتفاخ؟‬ ‫‬


وكالات / سما /

يعد الانتفاخ أحد المتاعب الصحية‬ ‫الشائعة والمزعجة التي تسبب حرجا بالغا للمرء، فما أسبابه؟ ‬
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‫‬‫للإجابة عن هذا السؤال قالت خبيرة التغذية الألمانية غابرييلا كاوفمان‬ ‫إن الانتفاخ له أسباب عدة، أبرزها بعض الأغذية مثل الفواكه الطازجة‬ ‫والفواكه الجافة والبقوليات والثوم والأطعمة الحريفة والدسمة.‬

‫وأضافت كاوفمان أن الانتفاخ قد يرجع إلى اضطراب فلورا الأمعاء (بكتيريا الأمعاء) بسبب‬ ‫الإفراط في تناول السكر أو التدخين الشره، حيث يقل عدد البكتيريا‬ ‫المفيدة في الأمعاء، مما يؤدي إلى الشعور بالانتفاخ. 

‫وقد تكون قلة الحركة سبب الشعور بالانتفاخ، حيث إنها تتسبب في خمول‬ ‫الأمعاء. ‬

ويعد التوتر النفسي من الأسباب المحتملة للانتفاخ، إذ يؤدي إلى‬ ‫إفراز هرمون "الكورتيزول" المعروف باسم "هرمون التوتر" الذي يتسبب في‬ ‫إبطاء عملية الهضم. ‬

من ناحية أخرى، قد يرجع سبب الانتفاخ إلى الملابس الضيقة، حيث يؤثر‬ ‫الضغط الخارجي سلبا على توزيع الهواء في الأمعاء.‬

#الانتفاخ

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