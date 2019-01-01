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"إنستغرام" يسهل عملية استعادة الحسابات المسروقة

الجمعة 21 يونيو 2019 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"إنستغرام" يسهل عملية استعادة الحسابات المسروقة


وكالات / سما /

أعلن القائمون على تطبيق "إنستغرام" العامل على الهواتف والحواسب أنهم أطلقوا عددا من الآليات التي ستسهل على المستخدم استعادة حسابه المسروق أو المخترق.

وأشاروا إلى أن التعديلات الجديدة على "إنستغرام" ستخلص المستخدم من عملية الانتظار الطويل للبريد الإلكتروني أو عملية ملء نموذج الدعم الإلكتروني ليستعيد حسابه المخترق على الموقع.

ولاستعادة الحسابات سيتبع "إنستغرام" نهجا جديدا، حيث يطلب من المستخدم عنوان البريد الإلكتروني الذي استخدمه أثناء إنشاء حسابه، أو رقم هاتف محدد ليرسل إليهما رمزا من 6 أرقام، سيدخلها المستخدم لاستعادة حسابه.

ووفقا للمطورين في "إنستغرام" فإن هذه العملية ستكون آمنة، ولن تسمح لمستخدم آخر من استعمال الرمز المذكور للدخول إلى حسابات الآخرين، كما سيحصل المستخدم الذي استعاد حسابه على اسم دخول مؤقت يمكنه تغييره لاحقا.

وتجدر الإشارة إلى أن المبرمجين أدخلوا عددا من الميزات الجديدة على "إنستغرام" كميزة التسوق عبر التطبيق، وميزة حمع التبرعات الخيرية عبر منصاته.

#إنستغرام #الحسابات

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