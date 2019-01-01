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احذر من الاختراق.. تحذير سامسونغ لمالكي تلفزيوناتها الذكية

الجمعة 21 يونيو 2019 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
احذر من الاختراق.. تحذير سامسونغ لمالكي تلفزيوناتها الذكية


وكالات / سما /

حذرت سامسونغ مالكي تلفزيوناتها الذكية من فحص الأجهزة بحثا عن البرامج الضارة والفيروسات بشكل منتظم، وذلك في تغريدة حذفتها لاحقا.

وقالت سامسونغ في التغريدة "لمنع هجمات البرامج الضارة على جهاز التلفزيون الخاص بك عليك البحث عن الفيروسات في الجهاز كل بضعة أسابيع".

وأكدت شركة سامسونغ على أن فحص تلفزيون "كيوليد" (QLED) بحثا عن الفيروسات لا يقل أهمية عن فحص جهاز الحاسوب بحثا عن البرامج الضارة، حيث يمكن توصيلهما بشبكة الإنترنت.

وعلى الرغم من أن أجهزة تلفزيون كيوليد يمكن استخدامها بدون اتصال بالإنترنت فإن سبب تصميم أجهزة التلفزيون الذكية لاستخدام شبكة الإنترنت المنزلية هو تمكين البث والخدمات الأخرى، مثل نتفليكس.

ويمكن للمتسللين استخدام شبكة الإنترنت المنزلية الخاصة بك لاختراق اتصال أجهزة التلفزيون لجمع البيانات، مثل كلمات المرور وما تشاهده.

وتحتوي أجهزة تلفزيون سامسونغ الذكية على برنامج لفحص الفيروسات يمكن للمستخدمين تنشيطه يدويا، لكن هذه عملية طويلة لأنها تتضمن أكثر من عشرة أوامر للتحكم عن بعد.

ويرى النقاد أن أجهزة التلفزيون يجب أن تحدث تلقائيا برامج الفيروسات الخاصة بها كل بضعة أسابيع، لأن المستخدمين قد ينسون أو يؤجلون هذه العملية الشاقة.

ويظهر مقطع الفيديو المحذوف من حساب الدعم الفني لسامسونغ في الولايات المتحدة للعملاء كيفية متابعة عملية التحقق من الفيروسات بالضبط.

وتقول سامسونغ إنه لا يبدو أن هناك أي تهديد محدد ضد أجهزة التلفزيون الذكية في الوقت الحالي.

ويقول المراقبون إن سامسونغ حذفت التغريدة حتى لا تؤثر على مبيعات أجهزتها من نوع كيوليد.

#سامسونغ

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