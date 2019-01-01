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3 أندية تمثل فلسطين في البطولة العربية

الجمعة 21 يونيو 2019 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
3 أندية تمثل فلسطين في البطولة العربية


غزة / سما /

كشف محمد الدلو رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة الطاولة, عن ممثلي فلسطين في بطولة الأندية العربية أبطال الدوري, التي تستضيفها مدينة "أكادير" المغربية خلال الفترة من 3-9 سبتمبر المقبل.

وأكد الدلو في تصريحات صحافية, أن الثلاثي المجمع الإسلامي (بطل دوري غزة), وسنجل (بطل دوري الضفة المحتلة) ووصيفه مركز الأمعري, سيمثلون فلسطين في البطولة العربية.

وبيّن أنه واثق بظهور الثلاثي بصورة قوية في البطولة, وقدرتهم على مجاراة الأندية العربية, لضمان تحقيق نتائج مميزة تليق بفلسطين.

يشار إلى أن الاتحاد الفلسطيني لكرة الطاولة يمرّ بظروف رائعة هذه الفترة, لا سيما بعد الاجتماع الذي جرى بين أعضائه في شقي الوطن بغزة مؤخرا.

#أندية #البطولة العربية

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