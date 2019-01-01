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نماء يجدد عقد اثنين من لاعبيه

الجمعة 21 يونيو 2019 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نماء يجدد عقد اثنين من لاعبيه


غزة / سما /

أعلن نادي نماء عن تجديد عقد اثنين من لاعبيه, استعدادا للموسم الكروي المقبل في المحافظات الجنوبية 2019-2020.

وأكد نماء بقاء الثنائي فادي الشريف وأحمد تنيرة موسما آخر, بعدما قدما عروضا قوية برفقة الفريق في الموسم الماضي.

وسبق للنادي الصاعد حديثا للدرجة الأولى, إبرام عدة صفقات أبرزها بلال عساف, وأحمد الشاعر, ومحمد أبو يوسف, وعبد الله إرميلات, مصطفى الداعور, ومؤيد العماوي, ومدحت السيد, والثلاثي محمود ومعاذ ومصعب أبو النصر.

يشار إلى أن نماء يطمح للظهور بصورة قوية في دوري الأولى خلال الموسم الجديد, بهدف المنافسة على اللعب مع الكبار.

 
#نادي نماء

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