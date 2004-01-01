سحب قرعة بطولة الناشئين 2004-2005

غزة / سما /

سحب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ظهر الخميس, قرعة بطولة الناشئين مواليد 2004-2005, في مقره غرب غزة.

وأكد الاتحاد أن البطولة ستنطلق الاثنين المقبل بمشاركة 40 ناديا وأكاديمية على ملاعب قطاع غزة المختلفة (فلسطين, ونماء, وبيت حانون البلدي, والدرة, وخانيونس البلدي, ورفح البلدي).

وقسمت الفرق المشاركة على 10 مجموعات, بواقع 5 مجموعات في فرع "غزة والشمال", ومثلها في "الوسطى والجنوب".

ويتأهل أول كل مجموعة للدور الثاني, بجانب أفضل 3 أندية تحتل المركز الثاني من كل فرع, على أن تجري قرعة موحدة في دور الـ16 بين جميع المتأهلين, علما أن المباريات ستجري الساعة 4 عصرا.

وفيما يلي قرعة البطولة:

أولا- فرع "غزة والشمال":

1- المجموعة الأولى: (أكاديمية الهلال، التفاح، فلسطين، الصداقة).

2- المجموعة الثانية: (الزيتون، أكاديمية تشامبيونز، الجزيرة، بيت لاهيا).

3- المجموعة الثالثة: (خدمات النصيرات، أكاديمية الوحدة، المشتل، بيت حانون الرياضي).

4- المجموعة الرابعة: (بيت حانون الأهلي، الشاطئ، الرضوان، المجمع الإسلامي).

5- المجموعة الخامسة: (غزة الرياضي، الهلال، خدمات جباليا، الوفاق).

ثانيا- فرع "الوسطى والجنوب":

1- المجموعة الأولى: (جماعي رفح، العودة، أكاديمية المواهب، خدمات خانيونس).

2- المجموعة الثانية: (خدمات دير البلح، الترابط، الرباط، الصلاح).

3- المجموعة الثالثة: (أهلي النصيرات، خدمات رفح، شباب المغازي، شباب رفح).

4- المجموعة الرابعة: (خدمات البريج، أكاديمية الهدف، اتحاد دير البلح، شباب معن).

5- المجموعة الخامسة: (الأقصى، شباب خانيونس، اتحاد خانيونس، شباب الزوايدة).