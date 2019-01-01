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مصير مجهول يطارد خاميس في ريال مدريد

الجمعة 21 يونيو 2019 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصير مجهول يطارد خاميس في ريال مدريد


وكالات / سما /

يلتحف مستقبل خاميس رودريجيز مع ريال مدريد، بغطاء الغموض، إذ تبدو وجهته في خانة المُبهم والمجهول، وذلك بعد انتهاء فترة إعارته إلى بايرن ميونخ الألماني.

وقال رودريجيز، في تصريحات أبرزتها صحيفة (ماركا) الإسبانية: “أنا بخير، أريد فقط أن أقدم بطولة جيدة مع كولومبيا في كوبا أمريكا ومساعدة بلادي في تحقيق أشياء جيدة”.

وبسؤاله عن مستقبله في الموسم الجديد، أجاب: “لا أعلم، في الوقت الراهن أركز فقط على منتخب كولومبيا وتقديم كوبا أمريكا جيدة، لكن ستكون هناك أيام كافية للتفكير في الأمر”.

ويبدو مستقبل خاميس مفتوحاً على جميع الاحتمالات، فاليوم، ذكرت صحيفة “موندو ديبوتيفو” الإسبانية، أن ريال مدريد يخطط لإقحام الكافيتيروس الكولومبي في صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان للظفر بخدمات نيمار.

في المقابل، يجري نابولي الإيطالي محادثات متقدمة مع ريال مدريد، بشأن التعاقد مع رودريجيز، انطلاقاً من الموسم المقبل، لكن هناك عائق وحيد يتمثل في كيفية سداد قيمة الصفقة.وبحسب التقارير الصحفية، فقد حدد نابولي صيغتين للتعاقد مع خاميس، الأولى هي، دفع مبلغ 50 مليون يورو الذي طلبه ريال مدريد، ولكن بواقع 10 ملايين يورو هذا الصيف، و40 مليون في يونيو 2020، أما الصيغة الثانية، فهي التعاقد معه لمدة موسمين على سبيل الإعارة مقابل 10 ملايين يورو، مع أحقية الشراء بـ42 مليون.

#ريال مدريد #خاميس رودريغز

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