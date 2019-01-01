ليفربول لا ينوي التخلي عن قاهر برشلونة هذا الصيف

وكالات / سما /

قالت وسائل الإعلام الإنجليزية مساء اليوم الخميس، أن ليفربول الإنجليزي بقيادة يورجن كلوب وضع ملامح قائمة أسماء اللاعبين الراحلين عن صفوف هذا الصيف.

وذكرت صحيفة “ليفربول إيكو” الإنجليزية أن ليفربول قرر بيع بعض اللاعبين بشكل نهائي أمثال ناثان كلاين وودبيرن ولكن هنا البعض الآخر الذي سيحصل على فرصة خلال التحضيرات للموسم الجديد.

وتابعت الصحيفة الإنجليزية تقريرها بأن ليفربول قرر وبشكل نهائي الإبقاء على المهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي ضمن صفوفه الموسم القادم أياً كانت توابع هذه الخطوة.

وأبدع ديفوك أوريجي في أواخر الموسم المنتهي مع ليفربول حيث كان بطل نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الثاني ضد برشلونة وأيضاً مسجل هدف الفوز الثاني ضد توتنهام في المباراة النهائية.

وينتهي عقد ديفوك أوريجي مع ليفربول صيف عام 2020 ويحق للاعب الانتقال إلى ناد أخر بداية من العام القادم ولكن ليفربول يصر الإبقاء عليه هذا الموسم.