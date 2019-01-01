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هل قصد نيمار وبنزيما السخرية من بيكيه؟

الجمعة 21 يونيو 2019 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هل قصد نيمار وبنزيما السخرية من بيكيه؟


وكالات / سما /

ادعت صحيفة سبورت الإسبانية أن كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد ونيمار نجم باريس سان جيرمان ربما قصدا السخرية من جيرارد بيكيه مدافع برشلونة على الصورة التي نشرها قبل عامين.

وأشعل بنزيما مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس بالصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على إنستجرام مع المهاجم البرازيلي نيمار، وذلك كون الاخير يرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد في الآونة الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن هذه الصورة تشبه تماماً الصورة التي نشرها جيرارد بيكيه قبل عامين لكي يؤكد استمرار نيمار مع برشلونة بعد التقارير التي كانت تتوقع رحيله عن صفوف برشلونة.

ووضع بيكيه نفسه في موقف محرج آنذاك لأن نيمار رحل بالفعل عن برشلونة بعد بضعة أيام، ووقع لباريس سان جيرمان بصفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

وقدمت الصحيفة الكاتالونية تفسيراً آخر للصورة بأنها محاولة من نيمار لإعلان رغبته بالعودة إلى برشلونة حتى لو كان يحتضن مهاجم ريال مدريد، لكن هذا التفسير لا يبدو منطقياً للصحف المقربة من النادي الملكي، لاسيما وأن بنزيما هو من نشر الصورة وليس نيمار.

 
#جيرارد بيكيه #نيمار

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