رسميًا .. فرناندو توريس يعلن اعتزاله كرة القدم

وكالات / سما /

أعلن فرناندو توريس نجم منتخب إسبانيا، وليفربول الإنجليزي السابق اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

ولعب النجم الإسباني فرناندو توريس في العديد من الأندية، لعل أبرزها أتلتيكو مدريد الإسباني، وليفربول الإنجليزي، وتشيلسي الإنجليزي، وميلان الإيطالي.

وكان فرناندو توريس صاحب 35 عامًا الذي يلعب حاليًا لصفوف فريق ساجان توسو الياباني قد أكد في فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اعتزاله اللعب نهائيًا.

وتحدث فرناندو توريس في هذا الفيديو الذي نشره على صفحته الرسمية بموقع “تويتر” قائلاً “لدي شيء مهم أود التحدث عنه، بعد 18 عامًا مثيرًا، حان الوقت لإنهاء مسيرتي الكروية”.

وأضاف “يوم الأحد المقبل الموافق الثالث والعشرين من شهر يونيو، في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت اليابان، سأعقد مؤتمرًا صحفيًا في طوكيو لشرح كافة التفاصيل، نراكم هناك”.​

الجدير بالذكر أن النجم فرناندو توريس نجح خلال مسيرته الكروية بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مرة، وببطولة الدوري الأوروبي مرتين، وبكأس الاتحاد الإنجليزي مرة، وبلقب كأس العالم مع منتخب إسبانيا مرة، وببطولة كأس الأمم الأوروبية “اليورو” مع اللاروخا مرتين.