ايران تشكو امريكا للأمم المتحدة

وكالات

قالت ايران الخميس انها رفعت شكوى لدى منظمة الأمم المتحدة بشأن اختراق طائرة تجسس امريكية اسقطتها في وقت سابق قبالة سواحل محافظة (هرمزكان) الجنوبية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي في تصريح لوكالة انباء الاذاعة والتلفزيون الايرانية ان طهران احتجت ورفعت شكوى الى الأمم المتحدة بشان اختراق الطائرة الامريكية المسيرة لمجالها الجوي.

واضاف موسوي "ندين بشدة التصرف العدواني والاستفزازي للقوات المعتدية على اجوائنا وقد اعلنا احتجاجنا الشديد على هذا التصرف عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية خاصة منظمة الامم المتحدة ونأمل ان لا تتكرر مثل هذه الاخطاء ثانية".

وتابع موسوي ان ايران تدعو لعدم التصعيد موضحا انها تدافع "بحزم" عن حدودها البرية والجوية والبحرية وسيادتها.