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وسائل إعلام عبرية : إسرائيل متوجسة من عدم رد واشنطن على إيران

الجمعة 21 يونيو 2019 09:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وسائل إعلام عبرية : إسرائيل متوجسة من عدم رد واشنطن على إيران


القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن لدى العسكريين في إسرائيل مخاوف من أن عدم وجود رد عسكري من الولايات المتحدة على إسقاط إيران لطائرتها سيشجع طهران على المزيد من الخطوات.

ويعتقد كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين أن ما دفع إيران نحو "أعمالها الأخيرة في الخليج" كان  قناعتها بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد تفادي نزاع عسكري، حسب القناة الـ 13 الإسرائيلية.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن هناك مخاوف من إيران قد توعز لـ "أدواتها" في غزة ولبنان أو سوريا بمهاجمة إسرائيل من أجل إرسال إشارة إلى الولايات المتحدة بأن أي عمل عسكري ضد إيران سيؤدي إلى صدام أكبر في المنطقة.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني صباح الخميس عن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية. وتقول إيران إن الطائرة دخلت أجواءها.

من جانبه ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الولايات المتحدة سترد على إسقاط الطائرة، دون أن يكشف عن أي تفاصيل أو موعد لرد محتمل.

وفي هذا السياق دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب الولايات المتحدة في جهودها "لوقف العدوان الإيراني"، حسب قوله.

#اسرائيل #ايران #امريكا

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