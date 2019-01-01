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غزة: استعدادات للمشاركة في جمعة "جمعة الأرض مش للبيع"

الجمعة 21 يونيو 2019 08:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: استعدادات للمشاركة في جمعة "جمعة الأرض مش للبيع"


رام الله / سما /

يتجهز أهالي قطاع غزة، للمشاركة في جمعة " الأرض مش للبيع" ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى، المستمرة منذ 30 مارس من العام الماضي على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، أهالي غزة للمشاركة الفعالة في جمعة "الأرض مش للبيع" بمخيمات العودة، مؤكدة مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها وعلى رأسها إنهاء حصار غزة وإسقاط صفقة القرن المزعمة.

كما دعت جماهير شعبنا في الضفة الغربية والداخل، والمخيمات بالشتات للتصدي للمؤامرة وللمشاركة في فعاليات الجمعة الـ 63 من مسيرات العودة وكسر الحصار والتي تحمل عنوان "الارض مش للبيع" ردا على سماسرة المرحلة ومؤتمر الهزيمة في المنامة لتصفية القضية الفلسطينية.

وأكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، اليوم الجمعة، على الاستمرار في مسيرات العودة وكسر الحصار بطابعها السلمي والشعبي، كونها واحدة من أهم أشكال النضال لإنهاء الحصار وإبقاء حق العودة حيا في وعي الأجيال في ظل ما نشهده من محاولات تغييب حق العودة وشطبه.

#غزة #مسيرات العودة #حدود

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