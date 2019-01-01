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ترامب : ستعرفون قريبا طبيعة ردنا على إسقاط ايران طائرتنا

الخميس 20 يونيو 2019 10:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب : ستعرفون قريبا طبيعة ردنا على إسقاط ايران طائرتنا


واشنطن/وكالات/

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى رد قريب على إسقاط إيران طائرة مسيرة أمريكية، لكنه امتنع عن إجابة واضحة ما إذا كانت واشطن ستوجه ضربة عسكرية إلى إيران.

وقال ترامب في حديث للصحفيين، ردا على سؤال ما إذا كانت واضنطن ستوجه ضربة إلى إيران: "ستعرفون قريبا".

ووصف الرئيس الأمريكي إسقاط الطائرة بـ "تطور جديد"، وكرر ما كتبه في حسابه على "تويتر" في وقت سابق، قائلا إن "إيران ارتكبت خطأ كبيرا"، واصفا من أسقط الطائرة بأنه "متهور وغبي".

وأشار إلى أنه لو تم إسقاط طائرة على متنها طيار لكان الأمر مختلفا تماما.

 

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