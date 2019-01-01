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حماس: "صفقة القرن" لن تمر عبر مؤتمرات التطبيع و لن تحقق أهدافها

الخميس 20 يونيو 2019 09:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: "صفقة القرن" لن تمر عبر مؤتمرات التطبيع و لن تحقق أهدافها


غزة / سما/

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، إن المساعي الأمريكية لتمرير "صفقة القرن"، وتجاهل حقوق الفلسطينيين عبر "مؤتمرات التطبيع" لن تحقق أهدافها.

وأضافت الحركة، في بيان صحفي، "شعبنا الفلسطيني لن يسمح لأي كان أن يدوس على حقه في الحرية والاستقلال واستعادة أرضه ومقدساته ودحر الاحتلال الفاشي".

ودعت حماس، الفلسطينيين إلى المشاركة في الفعاليات والمسيرات الرافضة لخطة التسوية السياسية الأمريكية بالشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن".

ولفتت إلى أن المسيرات "من أجل إسقاط الصفقة المشؤومة (صفقة القرن)، لنوصل رسالة للعالم أجمع بأن تقرير مصير شعبنا هو أمر يخصنا، نحن الفلسطينيين، ولن نسمح لأحد أن يملي علينا الحلول التي تنتقص من إرادتنا الحرة".

و"صفقة القرن"، خطة سلام أعدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة، وحق عودة اللاجئين.

ومن المقرر أن يعقد مؤتمر "ورشة الازدهار من أجل السلام" بالعاصمة البحرينية المنامة يومي 25 و26 يونيو/ حزيران الجاري، دعت له الولايات المتحدة، ويتردد أنه ينظم لبحث الجوانب الاقتصادية لـ"صفقة القرن"، وفق إعلام أمريكي.

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