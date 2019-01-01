  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

واشنطن بوست: ما يراه ترامب سلاماً يراه آخرون تعبيراً "عنصريا كولونياليا"

الخميس 20 يونيو 2019 09:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن بوست: ما يراه ترامب سلاماً يراه آخرون تعبيراً "عنصريا كولونياليا"


واشنطن /سما/

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأربعاء، مقالا تحت عنوان "ما يراه ترامب سلاماً شرق أوسطي، يراه آخرون عقلية (تعبيرا) عنصرية كولونيالية استعمارية"، أشارت فيه إلى "ورشة العمل" في العاصمة البحرينية المنامة، التي تنظمها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتقول بأنها تهدف منها "جذب الاستثمارات لمشاريع التنمية في الضفة الغربية، معتبرة ذلك جزءاً أساسيا في بناء السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والتي ستعقد بحضور وفود عدد محدود من الحكومات العربية المقربة من الولايات المتحدة".

ويوضح المقال ان "المشكلة تكمن في أن لا أحد آخر مقتنع بهذه القمة. فلن يحضرها أي وفد إسرائيلي رسمي، على الرغم من حضور مجموعة من رجال الأعمال الإسرائيليين وجنرال متقاعد بارز، كما يلقى المؤتمر (الورشة) رفضاً قاطعاً من القيادة السياسية الفلسطينية وتقريباً من مجتمع الأعمال الفلسطيني بأكمله، وكلاهما لا يعتبر الرئيس ترامب وحلفاءه وسطاء صادقين بعد سعيهم المستمر منذ عامين لتبني سياسات معادية للفلسطينيين، ولكن البيت الأبيض يمضي قدماً في خططه، غير مبالٍ بالنتائج"

ويضيف "لقد قال جيسون غرينبلات، المبعوث الخاص للرئيس ترامب للمفاوضات، يوم الأحد الماضي إن قمة البحرين كانت /فرصة جيل/، ووبخ كبار المسؤولين الفلسطينيين لعدم /دعم مستقبل أفضل لشعبهم/".

ويشير المقال إلى ان توبيخ غرينبلات للفلسطينيين "يظهر نفاذ صبر مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، صهر الرئيس والمبعوث الأميركي الأول لشؤون الشرق الأوسط، الذي قال في مقابلة مع موقع أكسيوس هذا الشهر، إنه لا يهتم إذا كان الفلسطينيون يثقون به كوسيط أم لا، ونظراً لجميع الإجراءات الأحادية التي اتخذتها إدارة ترامب لتقويض القضية الفلسطينية في العامين الماضيين، هناك فرصة ضئيلة لكسب ثقتهم".

ويلفت المقال إلى أن الأمر الأكثر إثارة للجدل هو أن كوشنر يقول بأنه يعتقد أن الفلسطينيين في الوقت الحالي "غير قادرين على تولي حكم أنفسهم" إذ قال إن "الأمل هو أنه مع مرور الوقت، يمكن أن يصبحوا قادرين على الحكم"، وأنه غير متأكد مما إذا كانوا يستحقون السيادة الكاملة أو التحرر الكامل من التدخل العسكري الإسرائيلي.

ويقول كاتب المقال إيشان ثارور الذي حضر ندوة عضوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتورة حنان عشراوي عبر الأقمار الصناعية الثلاثاء/ 18 حزيران في "نادي الصحافة الوطنية" إن "مثل هذا الخطاب له دلائل واضحة على النظرة الأميركية تجاه الفلسطينيين"، فقد صرحت حنان عشراوي، وهي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في مؤتمر صحافي عقد يوم الثلاثاء ونظمه المركز العربي بواشنطن بأن تصريحات كوشنر كانت "مثالاً رئيسياً على اللغة الاستعمارية، وأنها ليست مجرد انعكاس للعقلية العنصرية والاستعمارية، وإنما تعبر عن عدم فهم" لتطلعات ملايين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي.

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل مروعة جديدة لمحادثات بين خاشقجي وقتلته.. "خروف العيد"

قريباً.. سلاح اسرائيلي جديد لمواجهة البالونات الحارقة التي تطلق من غزة

فيديو مترجم: مصر تسمح لتلفزيون اسرائيلي بتصوير مكان دفن مرسي

"واللا": خلافات كبيرة بين قيادة الجيش ومسؤولين إسرائيليين والسبب حماس

صور : بدء صرف المساعدات النقدية القطرية للأسر الفقيرة بغزة

اقتصاديون إسرائيليون : "بتنا رهائن بيد حماس وجبت منا أثمانا باهظة

إبن يطرد أمه من المنزل ويطلب نشر الفيديو على فيس بوك! (فيديو)

الأخبار الرئيسية

ملادينوف

ملادينوف يحذر من مغبة ضم إسرائيل للضفة وانهيار السلطة نتيجة الأزمة المالية الخطيرة

صفقة القرن

بالوثائق... "سما" تنشر جدول اعمال مؤتمر المنامة الاقتصادي المقرر عقده يومي 25-26 يونيو الجاري

2

هنية يحدد 4 مستويات لتحقيق المصالحة.. ويؤكد تفاهمات التهدئة في مربع الخطر

عباس زكي

زكي: لا مبرر للمشاركة العربية في مؤتمر المنامة ونحن مع أية أخبار سارة حول موضوع المصالحة

نتنياهو وترامب وكوشنير

جنرال إسرائيلي يشارك بورشة البحرين .. وكشف تفاصيل جديدة