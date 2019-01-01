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جنين: الضابطة الجمركية تضبط 5 طن لوز فاسد

الخميس 20 يونيو 2019 09:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: الضابطة الجمركية تضبط 5 طن لوز فاسد


جنين / سما /

ضبط جهاز الضابطة الجمركية في جنين اليوم نحو 5 طن لوز مقشر غير صالح للاستهلاك الآدمي.

وافاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية ان عملية الضبط جاءت خلال قيام الجهاز باعمال الدورية الاعتيادية في المحافظة داخل شاحنة قادمة من إسرائيل، حيث تم ضبط الكمية المذكورة، وعلى الفور تم استدعاء مديرية الاقتصاد الوطني، التي باشرت بفحص ومعاينة الكمية وبعد الفحص الاولي تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الادمي نظراً لظهور علامات تدل على تعفنها وانبعاث روائح نتنه منها، وبناءً عليه أقرت وزارة الاقتصاد كجهة الاختصاص إتلاف الكمية وتمت عملية الاتلاف بمشاركة مديرية الاقتصاد في جنين واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

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