توقيع اتفاقية تعاون بين مجموعة "وافا" ومؤسسة محمود عباس لترميم بيوت وتقديم منح طبية

رام الله / سما /

وقعت مؤسسة محمود عباس، مع مجموعة "وافا" الإندونيسية للتنمية وبناء القدرات-مكتب فلسطين، مذكرة تفاهم لترميم منازل ومنح طبية، ضمن تعاونهما المشترك ورسالتهما السامية.

وسيكون ترميم المنازل في مناطق مخيمات القدس، بينما تستهدف المنحة الطبية عددا من الطلبة الذين يعانون من مشاكل بالسمع.

وهذا ليس التعاون الأول بين المؤسستين، بل يأتي استكمالا لعدة مشاريع مشتركة سابقة، حيث قامت مؤسسة محمود عباس بتنفيذ عدة مشاريع تم تمويلها من قبل مؤسسة "وافا"، أهمها مشروع الترميم والمنح الطبية الذي تم إنجازه في قطاع غزة، حيث تم ترميم 30 منزلا وتقديم 70 منحة طبية.

ومؤسسة محمود عباس هي جمعية خيرية غير ربحية مسجلة في فلسطين ولبنان، تأسست عام 2011، وتعمل على مساعدة اللاجئين الفلسطينيين في الشتات، خصوصاً في مخيمات لبنان نظراً للأوضاع الصعبة التي يعيشونها هناك، ومن أحد أبرز برامجها في لبنان برنامج الطالب الذي يقدم منحا لأكثر من 1500 طالب وطالبة في الجامعات والمعاهد سنوياً، وتخرج مع نهاية العام الدراسي الحالي أكثر من 3200 خريج.

وتعمل المؤسسة أيضاً على برنامج التكافل الأسري الذي يقدم مساعدات مالية شهرية لما يقارب 300 عائلة.

هذا وتم استحداث برنامج فلسطين في المؤسسة منذ عام، والذي يعمل على تقديم المساعدات الإنسانية، والصحية، والتعليمية للعائلات والطلبة داخل فلسطين ضمن الإمكانيات المتوفرة.