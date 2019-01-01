بولتون يزور اسرائيل الاحد لبحث "الامن الاقليمي"

واشنطن /سما/

أعلن البيت الابيض الخميس أن جون بولتون مستشار الامن القومي للرئيس دونالد ترامب سيتوجه نهاية الاسبوع الى اسرائيل حيث يجري لقاءات محورها "الأمن الإقليمي"، وذلك مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وايران.

وقال غاريت ماركيس المتحدث باسم مجلس الامن القومي لفرانس برس، إن بولتون سيلتقي الاحد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ثم نظيريه الاسرائيلي مير بن شبات والروسي نيكولاي باتروشيف.

وسيلتقي بولتون كذلك المدير العام لهيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية زائيف سنير.

ويأتي إعلان مجلس الأمن القومي بعد ساعات من اسقاط ايران طائرة اميركية مسيرة في خطوة اعتبرتها واشنطن هجوما غير مبرر، مع استمرار تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.