عشراوي تطلع ممثل كوريا الجنوبية ووفداً من مؤسسة مجتمع آسيا على آخر التطورات

رام الله / سما /

أطلعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي ممثل جمهورية كوريا الجنوبية لدى فلسطين دونغي كيم، على آخر التطورات السياسية المحلية والإقليمية والدولية.

وقدمت عشراوي خلال اللقاء الذي عقد اليوم الخميس في مقر المنظمة بمدينة رام الله، عرضاً شاملاً للأوضاع السياسية الراهنة، والتحديات الكبيرة التي تواجهها القضية الفلسطينية نتيجة تواصل الانتهاكات الإسرائيلية، من خلال تعميق الاستيطان وازدياد وتيرة النهب المنظّم للأرض، وبالأخص في القدس وحولها، والتي تصب في صالح المشروع الاستعماري الإسرائيلي الذي يجاهر بخططه لضم الضفة الغربية بسبب الدعم الأيديولوجي والسياسي غير المحدود من الإدارة الأميركية.

وأكدت عشراوي رفض القيادة لكل أشكال الابتزاز السياسي والمالي الذي تمارسه الإدارة الأميركية وإسرائيل، بما في ذلك محاولة استبدال المسار السياسي بالرشوة المالية الكاذبة من خلال وعود بتحسين ظروف المعيشة تحت نير الاحتلال.

وفي لقاء آخر، أطلعت عشراوي وفدا من مؤسسة مجتمع آسيا على آخر التطورات. وقدمت شرحاً كاملاً للانتهاكات الاسرائيلية.

وأكدت عشراوي خطورة التحالف الأميركي مع غلاة اليمين في إسرائيل على الحقوق الفلسطينية والأمن والسلم في المنطقة والعالم، لما ترسخه هذه الشراكة من خطوات وسابقة تقوض مكانة وفاعلية العلاقات الدولية ومنظومة القانون الدولي.