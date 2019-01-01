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مرفق رابط الفحص.. تنويه هام بخصوص صرف المنحة القطرية للاسر الفقيرة بغزة

الخميس 20 يونيو 2019 07:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
مرفق رابط الفحص.. تنويه هام بخصوص صرف المنحة القطرية للاسر الفقيرة بغزة


غزة / سما/

أصدرت اللجنة القطرية لاعادة إعمار غزة، اليوم الخميس،  تنويه هام حول صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر المستفيدة في القطاع، والتي بدأ توزيعها صباح اليوم.

وأكدت اللجنة القطرية في بيان مقتضب، أنه لن يتم التوزيع غدا الجمعة وبعد غد السبت، بسبب وجود إجازة رسمية، على ان يعود العمل بشكل منتظم الأحد للأحرف "خ، د ، ذ، ر، ز، س ، ش، ص، ض، ط، ظ".

ومساء أمس الاربعاء، أعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة ستبدأ صرف المساعدات النقدية للأسر الفقيرة بدءًا من غد الخميس لـ 60 ألف أسرة في قطاع غزة، بواقع (100$) للأسرة الواحدة حسب الآلية المتبعة سابقا وعبر مكاتب البريد في محافظات القطاع.

وأكد السفير العمادي أنه وبعد دراسة الموضوع مع الوزارات والجهات المختصة، وسعيا لتحقيق الاستفادة القصوى من أموال المنحة القطرية، تم تخصيص مبلغ 6 مليون دولار لإعانة الأسر الفقيرة، ومبلغ 4 مليون دولار لتنفيذ مشاريع أخرى مستدامة سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

وأوضح أن عملية اختيار أسماء المستفيدين ستتم من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، وضمن الكشوفات المعتمدة لديها والمطابقة لشروط الاستفادة من المنحة.

للاطلاع على رابط المنحة : اضغط هنا

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صور : بدء صرف المساعدات النقدية القطرية للأسر الفقيرة بغزة