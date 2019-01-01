زراعة الشعر من العمليات المعقدة.. فما مميزاته وتكاليفه..

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عملية زراعة الشعر هي نوع من العمليات الجراحية التي تعتمد بالأساس على نقل الشعر من منطقة سليمة في فروة الرأس إلى المناطق المصابة. كانت بداية الاستعانة بهذا الإجراء في خمسينيات القرن الماضي، حيث كان حدثًا مهمًا لأنه كان يعتبر إجراءًا لا يحتاج إلى تدخل جراحي كبير ومع ذلك فإن له نتائج فعالة.

تهدف هذه المقالة لجمع معلومات تساعدك للتعرف على الأبعاد المختلفة لتكلفة زراعة الشعر والمعلومات الضرورية التي قد تساعدك في اتخاذ قرار مناسب بشأن الخضوع لهذا الإجراء

عملية زراعة الشعر بتقنية الاقتطاف

يقوم الطبيب خلال هذه التقنية باستئصال بصيلات الشعر واحدة تلو الأخرى من المناطق ذات الشعر الكثيف والتي تكون عادة في نهاية فروة الرأس،ثم بعد ذلك يقوم بزراعتها بشكل فردي كلاٌ في القناة المخصصة لها وبزوايا مضبوطة حتى تنمو في الاتجاه الطبيعي.

من بين مميزات هذه التقنية أن الفتحات والشقوق التي تتكون نتيجة استئصال بصيلات الشعر تلتئم بسرعة ولا تترك آثارًا واضحة بعد العملية، كما أن هذه الآثار تكون مغطاة بالشعر الباقي وغير مرئية.

عادة ما تستغرق تلك العملية حوالي 4 ساعات على حسب كمية الشعر التي سيتم زراعتها، يحتاج فيها الطبيب بالاستعانة إلى فريق من الفنيين الذين يقومون بالحفاظ على بصيلات الشعر في المدة بين استخلاصها وزرعها في مكانها.

تتميز تقنية ال FUE بأنها لا تحتاج إلى تدخل جراحي كبير كغيرها من التقنيات التي قد تحتاج إلى إزالة شريحة كاملة من فروة الرأس، وبذلك فإنه ينتج عنها مضاعفات أقل شدة كما أن نسبة حدوثها أقل بكثير من مثيلاتها.

ما هي تكلفة زراعة الشعر؟

تعد زراعة الشعر إجراءً تجميليًا بالأساس، لذلك فهي قد تكون مكلفة نسبيًا حيث إنها جراحة اختيارية. بشكل عام، تكون قيمة التكلفة ما بين 4000 دولار و 15000 دولار. إلا أن التكلفة تختلف اعتمادًا على عدد من العوامل.

مقدار الشعر الذي يتم زراعته: كلما زادت المساحة المصابة بالصلع، كلما زادت كمية بصيلات الشعر اللازمة للزراعة وكلما زاد المجهود والوقت المبذول في العملية.

نوع إجراء عملية زراعة الشعر: تعتمد تكلفة زراعة الشعر على اختيارك لنوع تقنية زراعة الشعر المناسب لك، فالتقنيات الحديثة المتقدمة والتي لا تحتاج فيها إلى حلاقة الشعر تكون بسعر أعلى من التقنيات الأقدم.

الطبيب: الخبراء في هذا المجال غالبًا ما يتقاضون أجورًا أكثر من الآخرين حيث تكون لديهم مهارة ودقة في إجراء العملية نتيجة لعدد الحالات التي تعامل معها. ومع ذلك، لا تشير التكاليف المرتفعة دائمًا إلى نتيجة أفضل. من المهم البحث عن تعليقات الحالات عن الطبيب والخدمات التي يقدمها لأن البعض يتهاون في عمله نتيجة للشهرة.

الموقع: في المناطق التي ترتفع فيها تكلفة المعيشة، قد تكون تكاليف العملية أكبر عن غيرها من المناطق متوسطة المستوى، كما أن المنافسة في المناطقة المشهورة بكثرة مراكز الشعر فيها تجعل المراكز تقلل من التكلفة.

تكاليف السفر: كثير من الناس لا يأخذون في الاعتبار تكاليف السفر من وإلى العيادة أو المستشفى. ومع ذلك، قد يكون من الضروري السفر لمسافات طويلة للعثور على طبيب مؤهل بما يوفر لك عملية آمنة، مما قد يزيد التكلفة الإجمالية.

هل يغطي التأمين الصحي تكاليف عملية زراعة الشعر؟

نظرًا لأن معظم شركات التأمين ترى أن عمليات زراعة الشعر عمليات تجميلية غير طارئة، فإن معظمها لا تغطي تكاليف العملية.

هناك أيضًا عوامل أخرى يجب مراعاتها عند التفكير في زراعة الشعر ، مثل تكلفة الرعاية الصحية بعد العملية، والأدوية اللازمة، والمدة التي ستحتاجها للتعافي. يجب على الراغبين في الحصول على عملية زراعة الشعر إجراء بحث شامل للموضوع أولاً واختيار طبيب ماهر. من المستحسن مناقشة المخاطر الجراحية ومدة الشفاء مع الطبيب قبل المضي قدماً في العملية. للاطلاع على مزيد من المعلومات حول زراعة الشعر