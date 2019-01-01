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اشتية يطلع وفدا من جمعية آسيا الدولية على آخر التطورات الفلسطينية

الخميس 20 يونيو 2019 06:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يطلع وفدا من جمعية آسيا الدولية على آخر التطورات الفلسطينية


رام الله / سما /

 أطلع رئيس الوزراء محمد اشتية، وفدا من جمعية آسيا الدولية، على آخر التطورات السياسية والاقتصادية، وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا.

وشدد اشتية، خلال اللقاء الذي عقد اليوم الخميس في مكتبه بمدينة رام الله، على أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحاصر الفلسطينيين سياسيا وماليا، محاولة إضعافهم وهزيمتهم من أجل القبول ب"صفقة القرن".

وأوضح رئيس الوزراء أن المطالب الفلسطينية تتمحور حول تقرير المصير وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس وضمان حق اللاجئين.

وجمعية آسيا هي مؤسسة لتعزيز التفاهم المتبادل وتعزيز الشراكات بين الشعوب والقادة والمؤسسات في آسيا والولايات المتحدة، عبر مجالات الفنون والأعمال والثقافة والتعليم والسياسة.

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