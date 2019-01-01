بالوثائق... "سما" تنشر جدول اعمال مؤتمر المنامة الاقتصادي المقرر عقده يومي 25-26 يونيو الجاري

غزة / سما /

استطاعت "سما" الاخبارية الحصول على برنامج ورشة المنامة الاقتصادية المزمع عقدها يومي 25-26 من شهر يونيو الجاري والتي تستضيفها العاصمة البحرينية بالشراكة مع الادارة الامريكية ، لبحث الشق الاقتصادي من خطة السلام الأمريكية المعروفة اعلاميا باسم "صفقة القرن".

وبحسب الوثاثق فان البرنامج يتضمن محاور للنقاش على مدار يومين.

اليوم الأول: يبحث خبراء اقتصاديون كيفية بناء شرق أوسط مزدهر ومتطور .



اليوم الثاني: وهو البرنامج المزدحم بعنوان “إطلاق الفرص الاقتصادية”:

في هذا المحور سيفتح المجال لخبراء اقتصاديين ورجال الأعمال والمثقفين والخبراء في مجال الاقتصاد والتطوير. يشمل تطوير البنية التحتية من خلال مجموعة من الأعمال الاقتصادية تشمل تطوير البنية التحتية والاستثمار في قطاعات واعدة بنمو اقتصادي ودعم ريادة الأعمال والتجارة الإقليمية وخلق فرص العمل بين الضفة الغربية وغزة ومحيطها الإقليمي لخلق فرص اقتصادية واعدة والوصول إلى اقتصاد مستقر.

خلق شبكة مواصلات تسهل الحركة عبر الحدود وأيضًا بنية تحتية لطاقة متقدمة ستساعد في تقوية الصناعات بالتالي فان اقتصاد الضفة وغزة سيتم تفعيله بقطاعات إستراتيجية تشمل العمران والزراعة والصناعة والاتصالات.

كما يبحث تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال وسوف يركز النقاش على مفهوم الابتكار وريادة الأعمال كحجر أساس لخلق اقتصادي ديناميكي وقادر على المنافسة كذلك مواجهة معضلات مثل الفقر والاستقرار وهما عاملان سوف يسهمان في نقل الضفة الغربية وغزة إلى مرحلة من الازدهار والاستقرار الاقتصادي ونظام صحي مستقبلي حديث.

المتحدثون ووفق الجدول، من أمريكا والسعودية والإمارات والبحرين وروسيا وصندوق النقد الدولي، بريطانيا، ومدراء شركات .

















