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مغادرة السفير العمادي والوفد المرافق له قطاع غزة عبر معبر بيت حانون

الخميس 20 يونيو 2019 06:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
مغادرة السفير العمادي والوفد المرافق له قطاع غزة عبر معبر بيت حانون


غزة / سما /

غادر السفير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لاعادة اعمار قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون "ايرز" شمال القطاع، وذلك بعد زيارة استمرت ثلاثة أيام.

وكان العمادي وصل قطاع غزة مساء الأحد الماضي لمتابعة سير عمل اللجنة القطرية ومتابعة المشاريع الانسانية، كما التقى خلال الزيارة  قيادة حركة حماس .

ومساء أمس الاربعاء، أعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة ستبدأ صرف المساعدات النقدية للأسر الفقيرة بدءًا من غد الخميس لـ 60 ألف أسرة في قطاع غزة، بواقع (100$) للأسرة الواحدة حسب الآلية المتبعة سابقا وعبر مكاتب البريد في محافظات القطاع.

وأكد السفير العمادي أنه وبعد دراسة الموضوع مع الوزارات والجهات المختصة، وسعيا لتحقيق الاستفادة القصوى من أموال المنحة القطرية، تم تخصيص مبلغ 6 مليون دولار لإعانة الأسر الفقيرة، ومبلغ 4 مليون دولار لتنفيذ مشاريع أخرى مستدامة سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

وأوضح أن عملية اختيار أسماء المستفيدين ستتم من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، وضمن الكشوفات المعتمدة لديها والمطابقة لشروط الاستفادة من المنحة.

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صور : بدء صرف المساعدات النقدية القطرية للأسر الفقيرة بغزة