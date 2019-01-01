فلسطين وفرسان مالطا تتفقان على برنامج تعاون تنفذه بيكا

روما /سما/

بحث مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي (بيكا) عماد الزهيري مع وزير التعاون الدولي الأمير دومنيك دو لا روشفُكو مونتبيل في منظمة فرسان مالطا، تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، من خلال برنامج تعاون بأنشطة محددة تعكس اهتماماتهما وأولوياتهما بما يخدم مصالهما المشتركة، تنفذه "بيكا".

جاء ذلك بحضور سفير دولة فلسطين لدى فرسان مالطا عيسى قسيسية، بحضور مدير عام قسم الشرق الأوسط اليانور هابسبيرغ، ورئيس ديوان وزير الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل الإنساني والتعاون الدولي ايفو جرازياني.

واعتبر الزهيري، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين، الاجتماع هاما وبناء، حيث تم الاتفاق على مقترحات عملية للتعاون ببرامج محددة.

وأضاف أن منظمة فرسان مالطا ذات السيادة، لها تاريخ طويل في العمل الإنساني والتنموي، ولها سفارات في معظم دول العالم.

بدوره، تحدث قسيسية عن أهمية تنفيذ الاتفاقية لتعزيز حضور دولة فلسطين على الساحة الدولة، وللتأكيد على دورها في التدخل إيجابا بالشراكة مع منظمة فرسان مالطا لصالح دول ثالثة، ومن أجل التنمية والعدل والسلام العالمي.

وتتناول الاتفاقية الموقعة بين فلسطين ومنظمة فرسان مالطا تعزيز مجالات التعاون في القضايا الاجتماعية والصحية والإنسانية.