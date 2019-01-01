"العسكري" الانتقالي في السودان: "وصلنا للشخص المسبب لأحداث الاعتصام"

الخرطوم /سما/

أعلن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو "حميدتي" أن هناك أشخاص يرتدون زي قوات الدعم السريع، ألقي القبض عليها قبل أحداث فض الاعتصام. وقال حميدتي خلال كلمة له اليوم الخميس "وصلنا للشخص المسبب لأحداث الاعتصام"، وأضاف "لا داع للتأثير على عمل لجنة التحقيق". وأوضح "قبل فض الاعتصام قبضنا على ضباط وأفراد يرتدون زي قوات الدعم السريع".

وفي نفس الوقت دعا حميدتي إلى "إجراء انتخابات حرة ونزيهة، بإشراف المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي ليطمئنوا، ويكون الفيصل هو الصندوق".

وأعلنت مصادر سودانية، الخميس، إعفاء النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد محمود من منصبه، وذلك بعد أيام من ظهوره في مؤتمر صحفي يتحدث فيه عن ملابسات فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش، وإحالة مسؤولين سابقين للمحاكمة. وقالت المصادر إنه تم تعيين عبد الله أحمد عبد الله خلفا لمحمود، الذي لم تعرف بعد ملابسات إعفائه.

وكان النائب العام السوداني قال، السبت المنصرم، إنه حضر اجتماعا مع القادة العسكريين لبحث الإشراف القضائي على خطة لإخلاء منطقة مجاورة للاعتصام أمام القيادة العامة للجيش، وتستخدمها العناصر المنفلتة، لكن النقاش لم يتطرق لفكرة فض اعتصام المحتجين.