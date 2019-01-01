محكمة عسكرية لبنانية تقضي غيابيا بالسجن المؤبد بحق 16 فلسطينيا بتهمة "الارهاب"

بيروت /سما/

أصدرت محكمة عسكرية لبنانية اليوم الخميس حكما غيابيا قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق 16 فلسطينيا بتهمة الانتماء الى تنظيم إرهابي .

وذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية" اليوم أن المحكمة العسكرية الدائمة "أدانت هؤلاء بجرم الانتماء الى تنظيم إرهابي، والقيام بأعمال إرهابية والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، وارتكاب الجنايات على الناس والأموال، وتحقيق أهدافهم المرسومة".

وووفقا للوكالة ، قضت المحكمة بتجريدهم من حقوقهم المدنية وبتقديم كل منهم بندقية حربية.

وحسب الوكالة، يشغل أسامة الشهابي ( أحد المحكوم عليهم ) مهمة أمير تنظيم "فتح الإسلام" في مخيم عين الحلوة، ويعد من أبرز المتشددين في المخيم، ويقود مجموعة من عشرات المسلحين، وهو مطلوب للقضاء اللبناني بعدد من مذكرات توقيف وخلاصات أحكام، أغلبها أمام المحكمة العسكرية، وأبرزها استهداف قوات "يونيفيل" بعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل، وتجنيد أشخاص للقتال في سوريا.