دعم مالي ايطالي لقطاع غزة

غزة / سما /

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن وصول دفعات مالية بقيمة مليون وسبعمائة ألف يورو لصالح مشاريع المنحة الإيطالية التي تنفذ في قطاع غزة.

وقال م. ناجي سرحان وكيل الوزارة أنه تم اليوم تحويل مبلغ مالي بقيمة (1.700.000) يورو لشركات المقاولات التي تعمل في مشاريع المنحة الإيطالية في قطاع غزة وتشمل إعادة اعمار (75) وحدة سكنية مهدمة كليا في العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع إضافة إلى تأهيل البنية التحتية في حي الندى.

وشكر سرحان الحكومة الإيطالية على مساندتها للشعب مثمنا جهود الوزارة وشركات المقاولات في مشاريع المنحة الإيطالية.

وأكد م. سرحان على أن وزارته تبذل جهودا كبيرة من أجل وصول باقي الدفعات المستحقة للمقاولين.