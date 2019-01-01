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شعث الى العراق حاملا معه رسالة من الرئيس الى نظيره العراقي

الخميس 20 يونيو 2019 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
شعث الى العراق حاملا معه رسالة من الرئيس الى نظيره العراقي


رام الله / سما /

يتوجه مستشار الرئيس محمود عباس للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية د. نبيل شعث السبت المقبل الى العراق حاملا معه رسالة من الرئيس الى نظيره العراقي برهم صالح تتعلق باخر تطورات القضية الفلسطينية والموقف المؤيد للعراق للقضية الفلسطينية خاصة انها اعلنت رسميا عدم مشاركتها في ورشة البحرين.

وقال شعث لإذاعة "صوت فلسطين " الرسمية اليوم الخميس، انه سيلتقي بكبار المسؤولين العراقيين وعلى راسهم الرئيس العراقي ورئيس الوزراء وانه سيلقي ثلاث كلمات رئيسية عامة احدها في دار الحكمة بالعاصمة بغداد..

الى ذلك اعلن مستشار السيد الرئيس للشؤون الخارجية عن زيارة سيقوم بها الى المانيا في الاسبوع الاول من الشهر المقبل وسيحمل رسالة من السيد الرئيس محمود عباس وسيلتقي العديد من المسؤولين الالمانيين الرسميين والحزبيين ضمن التصدي للمحاولات الأمريكية والاسرائيلية بالضغط على برلين لمنع نشاطات حركة المقاطعة  BDS .

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