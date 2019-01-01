فتوح: وفدا مصريا سيصل قريبا للقاء عباس ويوجه دعوة لحركتي حماس والجهاد مفادها..

غزة / سما /

اعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح اتهامات جيسون غرينبلات لحركة فتح بأنها تخرب ما اسماه التعايش في اشارة الى صفقة القرن اعتبرها مفخرة للحركة وانها ستواصل نضالها حتى اسقاط هذه الصفقة ، وان القضية الفلسطينية ستنتصر على ايدي ابناء شعبنا وقواه وقيادته المتمسكة بالثوابت الوطنية..

وقال فتوح في حديث لإذاعة "صوت فلسطين " الرسمية اليوم ، ان ورشة البحرين مصيرها الفشل بسبب غياب فلسطين عنها والموقف الثابت للسيد الرئيس محمود عباس اضافة الى ان معظم الدول التي ستشارك فيها ستكون بمستوى متدن، مؤكدا على ثبات الموقف الفلسطيني برفض صفقة القرن وورشة البحرين وانه لن يتم استبدال مبدأ الارض مقابل السلام بالسلام مقابل الازدهار على حد تعبير الادارة الأمريكية.

الى ذلك اكد عضو مركزية فتح روحي فتوح ان وفدا مصريا سيصل قريبا الى فلسطين وسيلتقي بالسيد الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة برام الله لبحث اخر المستجدات المتعلقة بالمصالحة.

وبين فتوح ان لقاءاته هو وعزام الاحمد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لفتح مع المسؤولين المصريين بالناجحة والمثمرة وان القاهرة ستواصل مساعيها لإنهاء الانقسام.

ووجه فتوح دعوة لحركتي حماس والجهاد الاسلامي بان يكونا خلف راية منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لأبناء شعبنا وان تغلبا لغة العقل والمنطق لمواجهة المخاطر التي تهدد قضيتنا الوطنية مشددا على اهمية مراجعة الاختلافات بالحوار..