مجدلاني وسفير سويسرا يبحثان تعزيز التعاون في مجال التنمية

رام الله / سما /

بحث وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اليوم الخميس، مع سفير سويسرا لدى دولة فلسطين جوليان ثوني، تعزيز التعاون المشترك في مجال التنمية الاجتماعية، خاصة تطوير مراكز التدريب المهني التي تستهدف الأطفال دون سن 16 ممن يعانون من مشاكل اجتماعية وتسرب من المدارس.

وأوضح مجدلاني خلال اللقاء الذي عقد بمكتبه برام الله، ان عدد المراكز تلك يبلغ ثمانية مراكز، تعاني أوضاعا صعبة وهي بحاجة لإعادة تأهيل على مستوى المعدات المستخدمة في المراكز والكوادر العاملة والمباني، ما له من أثر في تأهيل الأطفال بمهن تمكنهم من الانخراط في سوق العمل، وتنقلهم نحو الانخراط في عجلة الانتاج والتنمية المستدامة.

وأضاف ان الحكومة وضعت ثلاثة أهداف رئيسية أبرزها التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، اضافة لقطاع الأمن لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني في ظل الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها الاحتلال الاسرائيلي نتيجة خصم اموال المقاصة الفلسطينية.

واستعرض أهم الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية، أبرزها: برنامج المساعدات النقدية الذي يشمل 71 ألف أسرة في قطاع غزة، و35 ألف أسرة في الضفة الغربية، وبرنامج المساعدات الغذائية الذي يغطي 107 آلاف أسرة في قطاع غزة، اضافة للخدمات المقدمة للمسنين والأشخاص ذوي الاعاقة والمرأة والاطفال.

وأبدى السفير السويسري اهتمامه بموضوع تطوير المراكز، معربا عن استعداده للتعاون والدعم في تطوير أوضاعها.