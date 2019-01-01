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مجدلاني: لا دولة بغزة ولا دولة من دونها والطريق نحو انهاء الانقسام يتطلب من حماس التالي..

الخميس 20 يونيو 2019 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني: لا دولة بغزة ولا دولة من دونها والطريق نحو انهاء الانقسام يتطلب من حماس التالي..


رام الله / سما /

 قال رئيس دائرة العمل والتخطيط بمنظمة التحرير، عضو اللجنة التنفيذية أحمد مجدلاني إن تغيير موازين القوى مع الاحتلال يتم عبر تحصين جبهتنا الداخلية، ومواجهة "صفقة القرن" التي دخلت بمأزق في ظل موقف القيادة الصلب، والاتجاه نحو شراكة وطنية حقيقية بقيادة منظمة التحرير والرئيس محمود عباس.

جاء ذلك خلال افتتاح منتدى غزة الحادي عشر للدراسات السياسية والاستراتيجية، الذي يتناول "مستقبل قطاع غزة في إطار المشروع الوطني والأدوار الاقليمية والدولية"، والذي تنظمه دائرة العمل والتخطيط بالمنظمة، والذي بدأت أعماله بمدينة غزة، بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش ايبرت" الألمانية، اليوم الخميس.

وأكد مجدلاني أن "لا دولة بغزة ولا دولة من دون غزة، وأن كافة التدخلات الاقليمية والدولية هي داعمة لتكريس الانقسام، ولا تمتلك أي رؤية سياسية في إطار المشروع الوطني التحرري، بل تأتي في سياق دور وظيفي مساند لإدارة ترمب لتنفيذ صفقة القرن".

وتابع ان "الانقسام خفف من الضغوط الدولية على حكومة الاحتلال، والتي أكدت سعيها لتعزيز الانقسام وصولا للانفصال، فالانقسام أصبح مسألة استراتيجية لدى صانعي السياسات في دولة الاحتلال، وورقة رابحة لدى نتنياهو أمام خصومه السياسيين".

وأوضح مجدلاني أن "الطريق نحو انهاء الانقسام يتطلب توفر الإرادة السياسية لدى حركة حماس، والالتزام بما تم التوقيع عليه، فلسنا بحاجة لحوارات جديدة".

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