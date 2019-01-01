العسيلي: رقمنة الاقتصاد الوطني ركيزة أساسية في تعظيم الصادرات والوصول إلى العالمية

رام الله / سما /

قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، إن رقمنة الاقتصاد الوطني ركيزة أساسية في وضع فلسطين على خارطة الاقتصاد العالمية وتعظيم الصادرات الوطنية وخلق فرص عمل واعدة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ مجموعة من الاجراءات لتحسين وتطوير قطاع تكنولوجيات المعلومات في فلسطين.

وأضاف العسيلي خلال لقائه أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم، واتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية (بيتا) برئاسة سعيد زيدان، إن الاستثمار في العقول يشكل الرافعة الحقيقة لتطوير اقتصادنا وتنويع السوق الفلسطينية خصوصا في مجال الخدمات الالكترونية والبرمجيات، ما يستدعي تضافر الجهود وتحديد التدخلات المطلوبة للنهوض بهذا القطاع الواعد والاستراتيجي.

وأشار الى اعفاء الاتحاد العام للاتصالات السلكية واللاسلكية؛ الشركات الفلسطينية للاتصالات من كافة الرسوم، لترويج المنتجات الفلسطينية الكترونيا عبر منصة (السندباد)، بما يمكن من تسويق المنتجات في الأسواق العربية والإسلامية والوصول إلى مزيد من الأسواق الدولية.

وبحث المجتمعون الفرص الاستثمارية المتاحة وإمكانيات تحسين اداء قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال تكريس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى أهمية التحضير لعقد مؤتمر العربي الاقتصادي للاستثمار في فلسطين المقرر عقده في القاهرة قبل نهاية العام الجاري.

واتفق المجتمعون على اعداد ورقة تتضمن واقع قطاع تكنولوجيا المعلومات ومجموعة التدخلات المطلوبة لتحسين أدائه، وتساعد على تطويره، إضافة الى عقد اجتماعات دورية لتعظيم الجهود نحو تكريس فلسطين على الخارطة العالمية من خلال الاستفادة المثلى من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.