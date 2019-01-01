زكي: لا مبرر للمشاركة العربية في مؤتمر المنامة ونحن مع أية أخبار سارة حول موضوع المصالحة

رام الله / سما /

قال عضـو اللجنـة المركزيـة لحركــة فتــح عبــاس زكـي، اليوم الخميس، "نحن في حركة فتح مع أية أخبار سارة حول موضوع المصالحة":.

وأضاف في تصريحات صحفية، نحن على أبواب تصفية القضية الفلسطينية، مشيرا الى أن زمن المحيط إلى الخليج الشعوب مع القضية الفلسطينية العادلة.

وكشف زكي أن اجتماع مركزية فتح السبت المقبل سيبحث الوضع الراهن ومواجهة مؤتمر البحرين.

وأوضح أي اصطفاف إلى جانب إسرائيل هو انتحار للأنظمة العربية.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: لا مبرر لأي شعارات من قبل الأنظمة العربية التي ستشارك بورشة المنامة