العسيلي: رقمنة الاقتصاد ركيزة اساسية في تعظيم الصادرات

رام الله / سما /

قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الخميس، ان رقمنة الاقتصاد الوطني ركيزة اساسية في وضع فلسطين على خارطة الاقتصاد العالمية وتعظيم الصادرات الوطنية وخلق فرص عمل واعدة الامر الذي يتطلب اتخاذ مجموعة من الاجراءات لتحسين وتطوير قطاع تكنولوجيات المعلومات في فلسطين.

وأضاف الوزير العسيلي خلال لقائه امين عام مجلس الوزراء أمجد غانم واتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية(بيتا) برئاسة سعيد زيدان، ان الاستثمار في العقول يشكل الرافعة الحقيقة لتطوير اقتصادنا و تنويع السوق الفلسيطني خصوصا في مجال الخدمات الالكترونية والبرمجيات وهذا يستدعي تضافر الجهود وتحديد التدخلات المطلوبة للنهوض بهذا القطاع الواعد والاستراتيجي.

وأشار الوزير الى اعفاء الاتحاد العام للاتصالات السلكية واللاسلكية الشركات الفلسطينية للاتصالات من كافة الرسوم، ولترويج إلكترونياً للمنتجات الفلسطينيه عبر منصة (السندباد)، بما يمكن من تسويق المنتجات في الأسواق العربية والإسلامية والوصول إلى مزيد من الأسواق الدولية.

وبحث المجتمعون الفرص الاستثمارية المتاحة وإمكانيات تحسين اداء قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات من خلال تكريس الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإضافة الى اهمية التحضير لعقد مؤتمر العربي الاقتصادي للاستثمار في فلسطين المقرر عقده في القاهرة قبل نهاية العام الجاري.

واتفق المجتمعون على اعداد ورقة تتضمن واقع قطاع تكنولوجيا المعلومات ومجموعة التدخلات المطلوبة لتحسين ادائه وتساعد على تطويره بالإضافة الى عقد اجتماعات دورية لتعظيم الجهود نحو تكريس فلسطين على الخارطة العالمية من خلال الاستفادة المثلى من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.