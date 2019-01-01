اتفاقية دعم وانتاج فيلم وثائقي حول الحرف التقليدية التراثية في فلسطين

رام الله / سما /

وقع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم علي أبو زهري، مع وزير الثقافة عاطف أبو سيف، اتفاقية دعم وإنتاج فيلم وثائقي حول الحرف التقليدية التراثية في دولة فلسطين.

وأشاد أبو سيف خلال توقيع الاتفاقية، اليوم الخميس، بالتطور في العلاقات الفلسطينية مع المؤسسات الإسلامية والعربية، خاصة في مجال الثقافة والعلوم على المستوى الإقليمي، وجهود اللجنة الوطنية رئيسا وطاقما، لما يقدمونه من دعم مادي ومعنوي في سبيل رفع اسم دولة فلسطين عاليا في كافة المنابر العلمية والثقافية.

وأكد حرص الوزارة على الاهتمام بالحرف التقليدية التراثية والتي تعتبر أحد عناصر الهوية الثقافية الوطنية الفلسطينية، مشيرا إلى أن عملية إحيائها يعد حماية للهوية الوطنية والاستثمار في حماية الموروث، وضمن استراتيجية الوزارة وسياستها في رفع مستوى الوعي بقيمة هذا التراث.

بدوره، أوضح أبو زهري أن هذا المشروع يأتي في إطار البرامج والأنشطة المعتمدة من قبل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" لصالح دولة فلسطين والقدس الشريف للعام 2019، في ظل ما تتعرض له المدينة المقدسة من سياسات التهويد من قبل الاحتلال.

وأكد أن هذا الفيلم سيتم عرضه في أكثر من خمسين دولة عربية وإسلامية بهدف ترسيخ الهوية الفلسطينية وتعريف العالم بها، وتعريفهم على الحرف التقليدية التي تساهم في دحر رواية الاحتلال، مشيدا بدور الإيسسيكو ممثلة بمديرها العام سالم بن محمد المالك لحرصها على تقديم مشاريع الحفاظ على التراث الفلسطيني.