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موقع إسرائيلي: رجال الأعمال المقدسيون يقاطعون ورشة البحرين

الخميس 20 يونيو 2019 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع إسرائيلي: رجال الأعمال المقدسيون يقاطعون ورشة البحرين


القدس المحتلة / سما /

قال موقع "my net" الإسرائيلي المتخصص في شؤون القدس، إن رجال الأعمال المقدسيين يفضلون عدم المشاركة في ورشة العمل الاقتصادية في البحرين، رغم قناعة بعضهم بأن المشاركة قد يكون لها إيجابيات على المستوى الاقتصادي.

وقال رجل أعمال مقدسي للموقع، إنه على الرغم من أن الورشة قد تسهم اقتصاديًا بشكل إيجابي، إلا أنهم يفضلون عدم المشاركة، والوقوف إلى جانب السلطة الفلسطينية في مقاطعتها للورشة.

وأضاف رجل الأعمال المقدسي: قبل أن يصنعوا سلاما اقتصاديا، عليهم أن يصنعوا السلام الحقيقي.

وأشار الموقع أنه من المتوقع أن يجتمع رجال الأعمال المقدسيين الأسبوع القادم بقيادات من السلطة الفلسطينية، لمناقشة ضرورة مقاطعة الورشة الاقتصادية التي يرون فيها حدثا سياسيا يتجاهل أهداف وتطلعات الشعب الفلسطيني.

وقال رجل أعمال آخر من القدس للموقع: لا يوجد أي رجل أعمال من الذين أعرفهم ينوي المشاركة في الورشة، أو حتى يخطط للمشاركة فيها، مضيفا "لا توجد مقاطعة منظمة ضد الورشة، لكنني أعلم أن الجميع ينوون مقاطعتها".

وحول إذا ما كان للورشة انعكاسات اقتصادية إيجابية، قال: حتى لو أعطوني كل أموال الدنيا، فلن أتخلى عن حفنة تراب من أرضنا، أنا فلسطيني، ولدت هنا وسأموت هنا.

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