إبن يطرد أمه من المنزل ويطلب نشر الفيديو على فيس بوك! (فيديو)

وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لابن يطرد أمه من منزله بطريقة مهينة وغير أخلاقية .

كما تظهر الأم بالفيديو حافية القدمين أثناء خروجها من المنزل وقام الإبن بسبها وإلقاء أغراض خاصة بها على الأرض خارج المنزل، بالإضافة إلى إنه طلب من شخص يقوم بتصويره أن ينشر المقطع على موقع فيس بوك .

وأثار الفيديو غضب متابعي مواقع التواصل الإجتماعي واعتراضهم على ما حدث للأم والإهانة التي تعرضت لها مؤكدين أن الإبن لا يوجد لديه أية إنسانية أو مشاعر بعد أن طرد والدته المسنة وينشر الفيديو وكإنه أمر طبيعي .

ولم يتضح مكان الواقعة من الفيديو ولكن رجح بعض النشطاء إنه بالكويت .