مدير عام الشرطة يبحث مع نظيره البلغاري سبل التعاون

رام الله / سما /

بحث مدير عام الشرطة اللواء حازم عطا الله مع نظيره في جمهورية بلغاريا، سبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك خلال زيارة عمل استمرت لمدة ثلاثة أيام اطلع خلالها على هيكلية واختصاص وطبيعة عمل الشرطة في بلغاريا.

وأوضحت الشرطة، في بيان، ان اللواء عطا الله التقى في مستهل زيارته بمدير عام الشرطة البلغارية، وذلك خلال مراسم الاستقبال التي أقيمت له في قطاع التعاون الدولي التابع للمديرية العامة للشرطة الوطنية البلغارية، مؤكدا عمق العلاقة التي تجمع الحكومتين الفلسطينية والبلغارية.

وشكر خلال اللقاء الجانب البلغاري على مساهمتهم التاريخية في تدريب الجانب الفلسطيني، وناقش معه آليات التعاون في مجال التصدي للجريمة التي باتت لا تعترف بالحدود، وامكانية توثيق العلاقات الشرطية في كافة المجالات.

كما اطلع خلال زيارته والوفد المرافق له للمديرية العامة لقوات الدرك، واجتماعه بمدير الدرك، على المهارات والتكتيكات المستخدمة للحد من الجريمة، ومواجهتها.

وفي نهاية الزيارة، التقى عطا الله بوزير الداخلية البلغاري، ناقلا له تحيات الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية. معربا عن شكره لما أبدوه من استعداد للتعاون بين الجانبين لتطوير المهارات وتبادل المعلومات والخبرات بما في مصلحة الجانبين، وذلك عبر مذكرة يتم التوافق عليها لاحقا بين وزارتي الداخلية في البلدين.