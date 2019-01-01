ربع مليار دولار.. تكلفة فيلم" Tenet" لـــ المخرج "كريستوفر نولان"

وكالات / سما /

أشارت بعض التقارير الأجنبية إلى تفاصيل جديدة عن فيلم المخرج العالمى كريستوفر نولان الجديد الذى يأتى بعنوان Tenet، والمقرر عرضه العام المقبل فى صالات السينما.

وبحسب صحيفة worldofreel فإن الفيلم الجديد سيتكلف ما يقارب الـ250 مليون دولار، بعد مفاوضات كثيرة دارت مع المخرج صاحب التاريخ الطويل من الافلام الحائزة على جوائز الأوسكار، بالإضافة إلى توفير ميزانية إضافية فى حال تغير رؤية المخرج فيما بعد.

ومن المقرر أن تدور أحداث الفيلم الجديد فى إطار دراما وتشويق وأكشن، وسيكون من تأليف وإخراج كريستوفر نولان، ويشارك فى بطولة العمل السينمائى الضخم كلاً من جون ديفيد واشنطن وإليزابيث ديبيكي وروبرت باتينسون وآرون تايلور جونسون وكينيث براناج بالإضافة إلى نولان مايكل مايكل.