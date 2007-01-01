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حماس: المصالحة المجتمعية خطوة مهمة لتحقيق المصالحة الشاملة

الخميس 20 يونيو 2019 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: المصالحة المجتمعية خطوة مهمة لتحقيق المصالحة الشاملة


غزة / سما /

قال ناطق باسم حركة حماس، اليوم الخميس، إن تحقيق المصالحة المجتمعية خطوة مهمة على درب وطريق تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

وسينظم اليوم في قاعة الشاليهات غرب مدينة غزة، مهرجان كبير لإعلان تسوية ملف 40 شهيدًا من ضحايا الانقسام والاقتتال الداخلي عام 2007.

وقال عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حماس، إن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لتسوية 134 ملفًا تم انجازهم منذ عام 2017، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها لجنة المصالحة المجتمعية لانجاز أحد ملفات اتفاق القاهرة 2011 وتعزيز التكافل المجتمعي وترسيخ الوحدة.

وأضاف في تصريح له أن "إنجاز ما يزيد عن 170 ملفًا من ملفات المصالحة المجتمعية يعبر عن حالة التسامح التي يعيشها شعبنا والأصالة التي يتمتع بها وعن حاجته الملحة لطي مرحلة الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الكاملة لمواجهة التحديات الراهنة".

ودعا حركة فتح للاستجابة لمقتضيات المصالحة وتعزيز حالة الشراكة

#حماس #الانقسام #المصالحة

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