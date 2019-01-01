"واللا": خلافات كبيرة بين قيادة الجيش ومسؤولين إسرائيليين والسبب حماس

القدس المحتلة / سما /

كشف موقع "واللا العبري" صباح اليوم الخميس النقاب عن خلافات كبيرة وقعت بين مسؤولين رفيعي المستوى في سلاح البحرية الإسرائيلي، ووزير الطاقة الإسرائيلي "يوفال شتاينتس".

ووفقاً للموقع العبري، فإن حالة من الغضب الشديد تسود أوساط المسئولين في سلاح البحرية، وذلك لأن شتاينتس في التصعيد الذي اندلع في شهر مايو الأخير اتخذ قرارًا، بالتشاور مع الكابنيت، بإيقاف تدفق الغاز من منشأة تمار إلى عسقلان خوفًا من شن حماس هجمات ضد منشآت الغاز، دون أن يطلع أولئك المسؤولين على القرار.

وأوضح واللا، أن المسؤولين، اعتبروا قرار "شتاينتس" كرسالة لحماس بأن منشآت الغاز قد تشكل عوامل ضغط على "إسرائيل".