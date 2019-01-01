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فيديو.. رجل يقود دبابة "سوفييتية" في شوارع مدينته ويذهل المارة

الخميس 20 يونيو 2019 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. رجل يقود دبابة "سوفييتية" في شوارع مدينته ويذهل المارة


وكالات / سما /

أثار رجل بولندي حالة من الذهول في الشوارع عندما قاد دبابة "تي 55" في شوارع مدينة باهنتشنو البولندية، قبل أن توقفه الشرطة وتتبين أنه ثمل.

نشرت مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر دبابة "تي 55" تسير في شوارع مدينة قالت مواقع إنها باهنتشنو البولندية، ليتبين أن رجلا يبلغ من العمر 49 عاما كان يقودها وهو ثمل.

ويمتلك الرجل الذي قاد الدبابة خبرة بالتعامل معها كونه ضابط سابق في سلاح الدبابات، وأثارت الحادثة ذهول وخوف المارة فيما هرعت الشرطة لإيقاف الفاعل.

وأوضحت الشرطة أن الرجل الذي كان يقود الدبابة لا يملك رخصة لقيادة هذا النوع من الآليات، لكنه يتقن قيادتها كونه كان ضابطا سابقا في الجيش في ألوية المدرعات، وأن تهوره وتعريض حياة المواطنين للخطر سيحوله إلى المحكمة، التي قد تحكم عليه بالسجن لثماني سنوات.

#دبابة

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