الرئيس التشيلي يُجري زيارة إلى الاراضي الفلسطينية و إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

أكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن الرئيس التشيلي سبستيان بنيير، سيجري الأسبوع المُقبل زيارة تستغرق ثلاثة أيام لإسرائيل والسلطة الفلسطينية، في طريقه إلى قمة مجموعة العشرين في اليابان.

ومن المتوقع أن يلتقي خلال زيارته مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس رؤوفين ريفلين، والرئيس الفلسطيني محمود عباس ، إلى جانب كبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وسيرافق بنييرا وفد يضم مشرعين تشيليين وزعماء الجاليات اليهودية والفلسطينية في تشيلي، يشار إلى أن تشيلي تستوعب جالية من المغتربين الفلسطينيين، هي الأكبر في العالم خارج الشرق الأوسط.