  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صور : بدء صرف المساعدات النقدية القطرية للأسر الفقيرة بغزة

الخميس 20 يونيو 2019 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صور : بدء صرف المساعدات النقدية القطرية للأسر الفقيرة بغزة


غزة / سما /

بدأت فروع بنك البريد في قطاع غزة منذ صباح الخميس، صرف المساعدات النقدية المقدمة من دولة قطر إلى آلاف الأسر الفقيرة بالقطاع.

وستصرف المساعدات لـ 60 ألف أسرة فقيرة، بواقع 100 دولار لكل أسرة.

وقالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الصرف سيبدأ اليوم ويستسمر أيام الأحد والإثنين والأربعاء من الأسبوع المقبل في جميع فروع مكاتب البريد في محافظات القطاع بدءًا من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 3 مساءً.

وأعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي أمس الأربعاء أن اللجنة ستبدأ صرف المساعدات النقدية للأسر الفقيرة بدءًا من الخميس لـ 60 ألف أسرة في قطاع غزة.

12
13
14
15
11

الأكثر قراءة اليوم

مرفق رابط الفحص.. إعلان هام للمستفيدين من المنحة القطرية للأسر الفقيرة بغزة

العمادي يعلن موعد صرف مساعدات نقدية لـ 60 ألف أسرة فقيرة بغزة

صحيفة عبرية: تكشف سر المشاركة العربية بـ"ورشة البحرين" رغم تحركات السلطة لمنعها!

تفاصيل مروعة جديدة لمحادثات بين خاشقجي وقتلته.. "خروف العيد"

فنانون مصريون بارزون ينعون الرئيس الراحل مرسي

غزة: تفاصيل لقاء السفير العمادي مع شمالي مدير عمليات الاونروا

غداً بدء صرف دفعة من رواتب الموظفين بغزة ونقابة الموظفين تبدي أسفها

الأخبار الرئيسية

ارشيفية

اليوم : تسوية ملفات 40 شهيدًا من ضحايا الانقسام بغزة

اقتصاديون إسرائيليون : "بتنا رهائن بيد حماس وجبت منا أثمانا باهظة

البالونات الحارقة

قريباً.. سلاح اسرائيلي جديد لمواجهة البالونات الحارقة التي تطلق من غزة

اشتيه

اشتيه: سنحاسب إسرائيل على احتلالها وحل القضية يجب أن يكون سياسيا وما يريده الفلسطيني التالي..

السيسي

صحيفة عبرية: تكشف سر المشاركة العربية بـ"ورشة البحرين" رغم تحركات السلطة لمنعها!