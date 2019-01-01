صور : بدء صرف المساعدات النقدية القطرية للأسر الفقيرة بغزة

غزة / سما /

بدأت فروع بنك البريد في قطاع غزة منذ صباح الخميس، صرف المساعدات النقدية المقدمة من دولة قطر إلى آلاف الأسر الفقيرة بالقطاع.

وستصرف المساعدات لـ 60 ألف أسرة فقيرة، بواقع 100 دولار لكل أسرة.

وقالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الصرف سيبدأ اليوم ويستسمر أيام الأحد والإثنين والأربعاء من الأسبوع المقبل في جميع فروع مكاتب البريد في محافظات القطاع بدءًا من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 3 مساءً.

وأعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي أمس الأربعاء أن اللجنة ستبدأ صرف المساعدات النقدية للأسر الفقيرة بدءًا من الخميس لـ 60 ألف أسرة في قطاع غزة.