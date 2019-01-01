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"هوندا" تتلقى طلبات لحجز 31 ألف سيارة كهربائية

الخميس 20 يونيو 2019 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"هوندا" تتلقى طلبات لحجز 31 ألف سيارة كهربائية


وكالات / سما /

أعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية "هوندا موتور" تلقيها طلبات لحجز حوالي 31 ألفا من سيارتها الكهربائية المدمجة المنتظرة "ريترو إي.في" من عملائها في بريطانيا وألمانيا وفرنسا والنرويج.

وذكر موقع "موتور تريند" المتخصص في موضوعات السيارات أن هذا الرقم يمكن أن يرتفع بسهولة إذا تم طرح السيارة في أمريكا الشمالية.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه الشركة اليابانية المزيد من تفاصيل هذه السيارة التي لم تدخل حيز الإنتاج حتى الآن، بما في ذلك توزيع وزنها ونطاق وطاقة بطاريتها.

وكانت الشركة عرضت أول نموذج شبه مكتمل للسيارة الكهربائية المدمجة في معرض جنيف الدولي للسيارات في وقت سابق من العام الحالي. ومن المنتظر طرح السيارة رسميا في السوق الأوروبية في وقت لاحق العام الجاري، في حين لا توجد خطط حاليا لطرحها في الولايات المتحدة.

وفي حين تبدو السيارة الجديدة أقل قوة من النموذج الاختباري الأصلي لها "أوربان إي.في" الذي استندت إيه، فإنها تحتفظ بأغلب السمات الجيدة في النموذج الاختباري.

وقالت "هوندا" إن المحرك الكهربائي سينقل الطاقة إلى العجلات الخلفية، في الوقت الذي يعتمد فيه الشاسيه على نظام تعليق مستقل رباعي العجلات. ويتم تبريد المحرك بالمياه. وتعمل السيارة ببطارية ليثيوم مؤين بقوة 5ر35 كيلووات ساعة.

ويصل أقصى مدى للسيارة إلى 125 ميلا، في حين يمكن شحن البطارية بنسبة 80% خلال 30 دقيقة فقط.

#هوندا #سيارة

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